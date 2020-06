Europa am Scheideweg

Herr Schulmeister, wie schätzen Sie die Folgen des Lockdowns ein, speziell für eine Tourismusregionen wie Schladming/Dachstein?

Dazu muss man sich überlegen, wie sich Europa insgesamt entwickeln wird, weil ja der Tourismus in sehr hohem Maße von Ausländern getragen wird. Was die soziale und wirtschaftliche Lage in Europa betrifft, so hat der Lockdown sehr viel mehr ausgelöst als nur eine Gesundheitskrise. Es hat meiner Ansicht nach eine Vielzahl von Schwachstellen unseres Systems offenkundig gemacht. Ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, dass das Wirtschaftssystem der letzten 40 Jahre in gewisser Weise erschöpft ist. Unabhängig von der Pandemie haben sich so viele Probleme aufgestaut, die jetzt aus Anlass der Pandemie voll ausgebrochen sind. Das betrifft Fragen wie Klimawandel, europäische Integration vs. dem zunehmenden Nationalismus sowie die Rolle des Sozialstaates.

