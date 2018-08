Europäische Betriebssportspiele 2019

REGION Salzburg ist wieder Gastgeber eines großen Sport-events: Bei den Europäischen Betriebssportspielen von 26. bis 30. Juni 2019 werden 6000 Teilnehmer aus rund

25 Staaten in 27 Sportarten um Medaillen kämpfen. Die Online-Anmeldung ist ab sofort möglich!

Der Österreichische Betriebssportverband hat sich im Juni 2014 für die Durchführung der 22. Europäischen Betriebssportspiele 2019 beworben. Salzburg hat vom Europäischen Betriebssportverband den Zuschlag erhalten und freut sich nun, Sportler aus der ganzen Welt bei diesem Event begrüßen zu dürfen. Die Organisation übernimmt der Verein „Sportfestival Salzburg“, der schon die Spiele 2003 mit damals knapp 5700 Teilnehmern erfolgreich abwickelte. Der Verein selbst steht auf einem breiten Fundament, gehört ihm doch der Betriebssport Salzburg, die ARGE Betriebssport und der Österreichische Betriebssportverband an. Nun wartet eine große Herausforderung auf das Organisationsteam: Wettbewerbe in 27 Sportarten müssen auf die Beine gestellt und innerhalb von drei Tagen abgewickelt werden. Dabei ist die Teilnehmerzahl von 6000 Sportlern enorm. „Bei Olympischen Winterspielen sind rund die Hälfte weniger Aktive am Start als bei uns. Zuletzt in PyeongChang 2018 waren es rund 2900 Athleten”, sagt Manfred Pammer, Obmann der 22. European Company Sport Games (ECSG) Salzburg 2019.

