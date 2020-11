Europaweit einzigartig: der Sternenhimmel im Gesäuse

GESÄUSE Eine Sensation, die in ganz Europa ihresgleichen sucht, ist der Sternenhimmel über dem Gesäuse. Überall anderswo ist schlichtweg zu viel Licht, um den Nachthimmel so zu erleben wie im Nationalpark.

Reklametafeln, Gewerbebeleuchtungen, Straßenlaternen und vieles mehr beleuchten in der Nacht Siedlungen, Ortschaften und Städte – Licht, das vielerorts sinnlos in den Himmel abgestrahlt wird. Fachleute bezeichnen das an kleinsten Partikeln gestreutes Licht über Ballungsräumen als Lichtverschmutzung. In ganz Mitteleuropa ist es in der Nacht nicht mehr finster, sondern nur noch düster. Eine Ausnahme bildet hier die Gesäuse-Region.

