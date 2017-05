European Street Food Festival 27. – 28. Mai

SCHLADMING Qualität wird großgeschrieben, wenn unter dem Motto „Genuss aus aller Welt“ zu internationalen Gaumenfreuden ins Planai Stadion eingeladen wird.

Schon 2016 war das European Street Food Festival in ganz Österreich unterwegs und hat hunderttausende Besucher mit internationaler Kulinarik verzaubert. Vom 27. bis 28. Mai findet das Festival nun rund ums Planai Stadion in Schladming statt. „Die Vielzahl und Auswahl an verschiedenen Gerichten und auch die Qualität der direkt vor Ort frisch zubereiteten Speisen ist genauso einzigartig wie das Tour-Projekt. Europaweit gibt es dazu nichts vergleichbares“, betont Jochen Auer, der als Showproduzent und Catering-Profi mit seinem Team der Stage Culinarium Catering GmbH hinter dem Konzept steht. Jochen Auer ist den meisten dabei als Produzent der erfolgreichen „Wildstyle & Tattoo Messe“ ein Begriff. „Street Food, was frei übersetzt Straßen-Essen bedeutet, ist in vielen Metropolen der Welt schon lange nicht mehr wegzudenken – nein, eigentlich gehört Street Food in vielen Ländern schon lange zum Alltag wie in unseren Breitengraden der Restaurantbesuch“, ergänzt Jochen Auer.

