In der Klinik Diakonissen Schladming erblickte am 1. Dezember Fabian das Licht der Welt. Wohlbehütet von seinen Eltern Michaela Ebner und Florian Huber und seinem dreijährigen Bruder Florian verschläft er seinen ersten offiziellen Fototermin in einem gemütlichen Körbchen. Fabian wog bei seiner Geburt 3740 g und war 55 cm groß. Die vierköpfige Familie wohnt in Haus im Ennstal.

