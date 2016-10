Der junge Mann, der hier in der Klinik Diakonissen Schladming seinen ersten Fototermin hat, heißt Fabian und wohnt in Stein an der Enns. Der Sohn von Katrin Gassner und Kevin Pretscherer kam am 13. September zu Welt, wog dabei 2940 g und war 50 cm groß. Marco, sein dreieinhalb-jähriger Bruder, freut sich über seinen Spielkameraden.