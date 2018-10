Famoses Erfolgsduo

Platz eins und zwei in der Gesamtwertung der „Centurion Mountainbike Challenge 2018“ für Bettina Schwaiger aus Wörschach und Teresa Feix aus Hall bei Admont.

Die beiden Freundinnen starten für das Team „KTM RAD.SPORT.SZENE“, das in Bad Mitterndorf beheimatet ist und einen der absolut besten Rennställe Österreichs repräsentiert. Die zwei Aushängeschilder aus dem Ennstal haben aber nicht nur das Gesamtklassement in der Kategorie „Klasse 1 Medium Marathon“ dieser populären Rennserie dominiert, die sich über acht Bewerbe in drei Bundesländern (Steiermark, Ober- und Niederösterreich) erstreckt. Sie haben auch bei den schwierigsten davon großartige Platzierungen erreicht, was auch die Voraussetzung für den Doppelsieg in der Endabrechnung des Monsterbewerbes war, in dem die fünf besten Resultate in die Wertung kamen.

… mehr lesen Sie in der aktuellen Ausgabe am Mittwoch, dem 10. Oktober 2018!