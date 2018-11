Faschingalarm

REGION Am kommenden Sonntag erwachen all die großen wie kleinen Narren der Region und läuten den Fasching ein. „Juhu!“ sagen die einen, „Oh mein Gott, wäh!“ so manch andere.

Egal, ob nun Freund oder Feind des jährlich intensiv zelebrierten Faschingsbrauchtums – die „fünfte Jahreszeit“ geht im Ennstal wie auch in der Salzburger Region mit Sicherheit auch 2019 nicht lautlos über die Bühne. Der Auftakt dafür wird, wie üblich, noch am Ende des Vorjahres gesetzt. So markiert der 11. November, also der „Elfte im Elften“, mit Start um 11.11 Uhr die offizielle Eröffnung der Narrensaison.

