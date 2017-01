Faszination Ballonfahren – schwebend die Luft erobern

Ein Heißluftballon war das erste Luftfahrzeug, welches den Traum vom Fliegen verwirklichen sollte. Vor mehr als 200 Jahren erhob sich der erste Ballon vom Boden und brachte seine mutigen Passagiere den Himmel ein Stückchen näher. Die Technik hat sich in den letzten Jahren stark weiterentwickelt – was bis heute bleibt, ist die Faszination und Leidenschaft an der Ballonfahrt.

Den Traum vom Fliegen hatte auch Werner Schrank in seinen Kindheitstagen beim Anblick von Heißluftballonen schnell verinnerlicht: „Mein Heimatort Puch bei Weiz gilt als Wiege des Ballonfahrens in Österreich. Die Ballonfahrt startete dort im Jahre 1976 so richtig durch und hat mich sogleich in ihren Bann gezogen.“ Seit seinem sechsten Lebensjahr teilt er mit Ballonfahrern und Fans des Ballonsports seine große Leidenschaft und erklärt, was die Faszination an dieser Art der Luftfahrt ausmacht: „Es ist diese sanfte Fahrt im Heißluftballon, mit der es gelingt, dem Alltag schwebend zu entfliehen.“ Nicht immer jedoch ist eine solche Ballonfahrt schwebend leicht und sanft. Gerade bei den internationalen Bewerben, an denen Werner teilnimmt, geht es richtig zur Sache. Der Ballonsport ist in unseren Breitenkreisen eher eine Randsportart – doch weltweit handelt es sich dabei um riesige

Sportevents und Publikumsmagneten. „Bei der diesjährigen Weltmeisterschaft in Japan beispielsweise, waren täglich um die 1,3 Millionen Zuschauer, Fernsehen und Rundfunk mit dabei. Ein riesiges mediales Event mit Live-Übertragungen und wochenlangen Hin- und Mitfiebern der Fans rund um den Globus“, erzählt Werner.

