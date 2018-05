Federvieh mit Familienanschluss

Eingebettet in eine wunderschöne Landschaft liegt auf 1000 Metern Seehöhe der Krinhof in Ramsau Rössing, ein Paradies für die Kinder und Tiere von Angelika und Thomas Stiegler. „Unsere vierjährigen Zwillinge Johanna und Karoline sind derzeit mit den Großeltern auf Urlaub, dabei hätten sie so gerne selbst ihre Tiere vorgestellt“, erzählt Thomas. Die Tiere, das sind zwei Norikerstuten, Schafe, Puten, Hasen, Sachsen-Enten und Altsteirer-Hühner.

„Diese Kombination bildet eine perfekte Symbiose, die Tiere passen vom Futter her gut zusammen und ich muss nur wenig zukaufen.“ In vierter Generation bewirtschaftet Thomas den Hof, hauptberuflich arbeitet der Hobby-Landwirt als Walker beim Loden Steiner in Mandling. „Ich habe damals die Zucht mit zehn Altsteirerküken begonnen. Wie sich dann herausstellte, handelte es sich um nur eine Henne und neun Hähne. Bei den Altsteirerhendln ist das Geschlecht erst spät erkennbar. Aber bei mir werden natürlich auch die Hähne großgezogen, sie sind äußerst wohlschmeckend. Fast wie Rehfleisch.“ Seine Tiere wachsen sehr naturnah auf. „Ich dünge nicht, auch wenn ich dadurch weniger Ertrag habe und bevor ich das erste Mal mähe, lasse ich alles auswachsen, bis die Blumen die Samen ausgeworfen haben. Denn was nützt mir die schönste Wiese ohne Blumen, Schmetterlinge und Insekten. Das ist nämlich ein wachsendes Problem, es werden seit einigen Jahren immer weniger. Das fällt einem auch als Autofahrer auf, immer weniger Insekten kleben auf der Windschutzscheibe. Wir brauchen sie aber dringend für die Bestäubung und den Boden.“

