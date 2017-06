Fernsehen – was Eltern wissen sollten

Ob am Fernseher, am Tablet, am Computer oder am Smartphone – Fernsehen ist in der heutigen Zeit rund um die Uhr möglich und für Kinder längst alltäglich und selbstverständlich geworden. Jeder, der selber Kinder hat, kann verstehen, dass Eltern hin und wieder eine Pause nötig haben – die Kleinen sind beschäftigt und es kehrt kurz Ruhe ein. Doch wie bei so vielen anderen Dingen im Leben kommt es auch hier auf das gesunde und vernünftige Maß an. Verantwortungsbewusste Eltern stellen sich daher immer wieder die Frage, wie viel Medienkonsum noch in Ordnung ist und welche Inhalte schädlich für Kinder und Jugendliche sind.

Übermäßiger Fernsehkonsum hat größere Auswirkungen auf unsere Schützlinge, als so mancher denken würde. Dabei geht es nicht nur darum, Kinder ihrem Alter entsprechende Sendungen sehen zu lassen und sie so vor schädlichen Inhalten zu schützen. Vergessen wird oft, dass auch soziale und gesundheitliche Probleme das Ergebnis von zu starkem Fernsehkonsum sein können. Die Folgen reichen von einer falschen Körperhaltung bis hin zu Übergewicht durch zu wenig sportliche Aktivität. Aber auch Konzentrations- und Lernschwierigkeiten sowie Schlafstörungen sind das Resultat von unkontrolliertem Medienkonsum. In Studien wurde außerdem aufgezeigt, dass jene Kinder, die vom Kleinkindalter an viele Stunden täglich fernsehen, oft verhaltens-auffälliger, dafür aber weniger eigenständig und kreativ sind, als jene Kinder, die in ihrer Freizeit öfters lesen oder basteln.

