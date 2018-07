Festspiel in Öblarn – endlich geht´s los!

ÖBLARN Nach monatelanger Vorbereitungs- und Probenzeit fand am vergangenen Samstag am Hauptplatz von Öblarn die Premiere des von Paula Grogger stammenden Stücks „Die Hochzeit“ statt. Bei prächtigem Wetter präsentierten die rund 300 Darsteller das von Bernhard Wohlfahrter grandios inszenierte Schauspiel vor einem begeisterten Publikum.

Die Liebe von Anna Plochl und Erzherzog Johann, ein geheimes Zusammentreffen bei einer Hochzeit in Öblarn – der Inhalt des Stücks ist ja mittlerweile bekannt.

Wer sich die Zeit genommen und im Vorfeld eine der Proben besucht hatte, bekam schon spannende Einblicke in das „Making of“. Mit dem 21-jährigen Bernhard Wohlfahrter konnte ein Spielleiter gewonnen werden, der bemerkenswerte Ausdauer, Leidenschaft, aber auch Präzision zu seinen Qualitäten zählen darf. Unzählige Entscheidungen waren zu treffen, Details zu klären, die von den Schauspielern bei der Premiere in scheinbar müheloser Selbstverständlichkeit umgesetzt wurden. Es war eine solche Leichtigkeit und Souveränität zu spüren, bei aller Professionalität merkte man einfach die unbändige Lust am Spielen, am Präsentieren dessen, was monatelang gemeins

