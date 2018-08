Fetzenmarkt und „a Fetz’ngaudi“

SCHLADMING Freitagabend um Punkt sechs Uhr startete am Feuerwehrgelände die große Schnäppchenjagd – der Fetzenmarkt der Freiwilligen Feuerwehr Schladming war eröffnet.

Ganze 1400 Stunden hatte allein die Vorbereitungszeit gedauert. „Es beginnt mit den Gruppenleitersitzungen, in denen der Ablauf festgelegt wird, den Bestellungen für unseren gastronomischen Bedarf, die Plakate werden in Auftrag gegeben und an zwei Sammeltagen die Sachspenden der Bevölkerung entgegengenommen. Es waren fast 80 Leute im Einsatz, die Feuerwehrjugend, Senioren, Aktive und auch unsere Frauen – alle waren dabei. Dann wird sortiert, gewaschen, geputzt, die technischen Geräte werden auf ihre Funktionstüchtigkeit überprüft und das Zelt aufgebaut“, erklärte der Kommandantstellvertreter OBI Daniel Höflehner.

Der Aufwand hatte sich gelohnt, der Besucherandrang war groß und in der Halle herrschte reges Treiben. Und nach dem Shoppingvergnügen ging es ins gemütliche Festzelt. Dort spielten „Die 3 Zwidern“ bis spät in die Nacht auf, beste Stimmung herrschte an der bereits legendären Wildererbar und ab 21 Uhr waren in der „KrawaiBar“ wieder die DJs am Werk.

Am Samstagvormittag gab es dieses Jahr erstmals ein Original Steirisches Weißwurst Frühstück mit Musik. Unter dem Titel Steirisch-Bayrisch wurden Weißwürste und steirisches Weizenbier mit Livemusik der „3 Zwidern aus Bayern“ serviert. Ab 16 Uhr spielte die Stadtkapelle Schladming auf – zwischenzeitlich dirigiert von „Aushilfskapellmeister“ Daniel Höflehner – und abends sorgten „Die Heimatländer“ für Stimmung. Auch für die Kinder war im Spielpark viel geboten.

Der Erlös der Veranstaltung dient der Anschaffung und dem Betrieb der Gerätschaften der Freiwilligen Feuerwehr.

Edith Steiner