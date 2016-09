Filzmoos feiert den heiligen Hubertus

FILZMOOS Am Samstag, dem 17. September, freute sich die Filzmooser Jägerschaft über die zahlreichen Besucher des diesjährigen Hubertusfestes. Dieses findet alle zwei Jahre statt.

Nach dem Empfang der Festgäste durch die Fritztaler Jagdhornbläser und die Trachtenmusikkapelle Filzmoos am Dorfplatz startete der Festumzug Richtung Hubertuskapelle. Die Filzmooser Frauen in Tracht, die Schnalzergruppe, zahlreiche Jägerschaften aus der Umgebung sowie Fahnenabordnungen aus Ramsau und Filzmoos nahmen am Umzug bis zur Kapelleteil. Dort gab es nach der Streckenlegung ein Totverblasen zu Ehren des erlegten Wildes sowie die traditionelle Bruchüberreichung. Eine Festansprache durch Bürgermeister Johann Sulzberger sowie Hegemeister Christian Maier durfte nicht fehlen. Nach einer schönen Hubertusmesse in Gedenken an den heiligen Hubertus ging es im gemeinsamen Rückmarsch zurück zum Dorfplatz. Von 10 bis 17 Uhr fand zudem das Hermann-Maier-Gedächtnisschießen statt, für welches schöne Sachpreise in der anschließenden Preisverteilung im Hotel Bischofsmütze vergeben wurden. Hier fand schließlich auch der Ausklang des Festes statt…

