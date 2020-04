Nachdem nachhaltige Ernährung immer mehr zum Trend wird und uns die Klimaerwärmung zum Umdenken in Sachen Fleischkonsum drängt, beschäftigt sich auch die moderne Wissenschaft seit einigen Jahren mit fleischlosen Alternativen. Aktuell arbeiten Forscher an einem Fleischersatz aus Gemüseresten, der eine breite Zielgruppe ansprechen könnte.

Die letzten Wochen haben uns ein ganz neues Einkaufsverhalten aufgezwungen. So brachte uns das Corona-Virus dazu, so selten wie möglich den Supermarkt aufzusuchen, vorausschauend einzukaufen und mit der ein oder anderen Entbehrung leben zu müssen. Ganz viele Menschen waren gezwungen, wieder selbst zu kochen und einige darunter konnten nicht wie üblich jeden Tag ein großes Stück Fleisch vertilgen. Nicht nur in Zeiten wie diesen kann Fleischersatz zur praktischen Alternative werden: Die Produkte kosten oft nicht mehr als normales Fleisch, sind meist viel länger haltbar und somit praktisch in der Lagerung. Wissenschaftler an der Hochschule Hamm-Lippstadt lassen nun mit ihren aktuellen Forschungen aufhorchen: Sie arbeiten an einem Fleischersatz aus Gemüseresten, der gesund sein soll und dabei helfen kann, Lebensmittel nicht zu verschwenden. Eine Neuheit in der nachhaltigen Ernährungsweise, die eine breite Zielgruppe ansprechen könnte.

