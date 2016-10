Freeski-Film-Premiere von „Pendulum“

SCHLADMING Im vollbesetzten Klang-Film-Theater feierte am Samstag der großartige Film „Pendulum“ von Thomas Dunzendorfer mit den Freeski-Profis Josh Absenger und Martin Hauck Premiere.

Thomas Dunzendorfer lebt in Innsbruck, hat sein Hobby zum Beruf gemacht und arbeitet bei einer Produktionsgesellschaft, die Werbe- und Imagefilme dreht. „Pendulum“ ist ein Produkt aus Spaß an der Sache und Leidenschaft für diesen Sport, das er gemeinsam mit seinen Freunden verwirklicht hat. „Wir sind ein tolles Team, die Dreharbeiten fanden im letzten Winter in Österreich, in Hokkaido in Japan und am Superpark auf der Planai statt.

