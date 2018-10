Freihandelsabkommen entzieht heimischen Landwirten die Lebensgrundlage

RAUMBERG Das EU-Mercosur Freihandelsabkommen steht kurz vor dem Abschluss und setzt Landwirte stark unter Druck. Wie weit dieses die österreichischen Rinderbauern und die gesamte Bevölkerung betrifft, wurde vergangene Woche in der HBLFA Raumberg-Gumpenstein im Podium diskutiert.

Zur Errichtung einer Freihandelszone verhandelt die EU seit 1999 mit den Mercosur-Staaten Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay über ein Assoziierungsabkommen. Die Verhandlungen befinden sich in der Endphase und sollen so schnell wie möglich abgeschlossen werden. Dieses Freihandelsabkommen soll Einfuhrzölle und andere Handelsschranken abbauen sowie Importquoten ausweiten. Aber auch Dienstleistungen, Investitionen, eine Ausschreibungspflicht beim öffentlichen Beschaffungswesen, Patentrechte für Medikamente sind in diesem Abkommen enthalten. Das Interesse der Mercosurstaaten liegt vor allem im Aushandeln besserer Einfuhrquoten in die EU für Rindfleisch, andere landwirtschaftliche Produkte und mineralische Rohstoffe.

