Für einander da sein und sich annehmen

ENNSTAL Der Club Soroptimist Steirisches Ennstal – Gröbming feiert heuer sein zehnjähriges Bestehen und hat in dieser Zeit eine Vielzahl an tollen Projekten initiiert und erfolgreich in die Tat umgesetzt.

Die Soroptimistinnen sind eine weltweit agierende Organisation berufstätiger Frauen. Ihr Ziel ist es, die Lebensbedingungen und den Status von Frauen und Mädchen durch Bildung, Stärkung ihrer Rolle in der Gesellschaft und Schaffung von Chancengleichheit zu verbessern. In Österreich gibt es aktuell 58 Clubs mit über 1800 Mitgliedern. Der Club Soroptimist Steirisches Enns-tal – Gröbming wurde auf Initiative der ehemaligen Gröbminger Bürgermeisterin Hanni Gruber gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, regionale und auch überregionale Projekte in Sachen Frauen – Familie – Menschenrechte zu unterstützen. So wurde über viele Jahre hindurch eine arme Region in Ungarn mit Sachspenden unterstützt, es gingen Spenden nach Indien, Afrika, Moldawien, nach Nepal oder Haiti und unzählige Soforthilfeprojekte wurden verwirklicht. Einige Jahre lang arbeiteten die Clubschwestern gemeinsam mit dem SI Club Edinet am Projekt Carpaci in Moldawien. Carpaci ist ein Ort, an dem viele alte Menschen und kleine Kinder wohnen, die Jungen sind abgewandert.

