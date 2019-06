Fußball: Meisterschaftsspiele

Landesliga

ESV St. Michael – SC Liezen 2:0 (1:0): 200 Zuseher; Schiri: Wangg. Jetzt bricht wohl endgültig die Dunkelheit herein in Liezen. Und es ist vielleicht auch besser so. Obwohl die Hausherren die letzte halbe Stunde dezimiert waren (Lukas Karner hatte Gelb/Rot ausgefasst), war nichts mehr drinnen für die Ennstaler. Mehr noch, in Überzahl fiel das 0:2 durch einen von Michael Rabko verwandelten Strafstoß, nachdem Tobias Bracher (18.) den Aufsteiger in Führung geschossen hatte.

