Fußball: Meisterschaftsspiele

Landesliga

SV Frauental – SC Liezen 3:1 (2:0): 200 Zuseher; Schiri: Steindl. Ab in die Oberliga zur Regeneration und hoffentlich baldigen Wiederkehr. Das langjährige Aushängeschild des Bezirksfußballs ist nun dort angekommen, wo schon seit dem Herbst die Weichen hinwiesen. Auch beim Tabellen-Mittelständler in der Weststeiermark war man chancenlos und lag schon nach einer Viertelstunde durch Treffer von Gregor Furek (8., Penalty) und Alexander Muster (15.) zurück. Fureks (48.) zweiter Treffer war der endgültige Abschied aus der höchsten steirischen Spielklasse, der allerdings bereits vor Anpfiff feststand. So war auch die Ersatzbank schon schütter besetzt, auch ein Zeichen der Resignation. Simon Petscharnig (57.) durfte ein letztes Mal ein Tor in der Landesliga feiern.

