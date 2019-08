Fußball: Steirercup

Die zweite Runde im Steirercup brachte mit dem Ausscheiden des neuen Unterligisten SV Pruggern in Landl eine Überraschung, auch das Out des WSV Liezen in St. Marein im Mürztal war eher nicht erwartungsgemäß und Gaishorn, Wörschach und St. Martin kamen schwer unter die Räder. In Runde drei stoßen nun mit den Landesligisten SC Liezen und SV Rottenmann sowie den Oberliga-Klubs Schladming und Bad Mitterndorf die Elite-Vereine des Bezirkes hinzu.

