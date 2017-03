Gemeinde Flachau kauft Grundstück im Zentrum

FLACHAU Investition für die Öffentlichkeit sorgt für Kritik

Der Kauf eines 3935 m großen Grundstücks mitten im Zentrum von Flachau wurde nun in einer Vollversammlung der Verbandsmitglieder beschlossen. Bürgermeister Thomas Oberreiter und Tourismusverbands-Obmann Eugen Fischbacher mussten sich im Vorfeld sehr viel Kritik der Gemeindebürger anhören. Anstoß dafür ist der Gesamtpreis von 3,2 Millionen Euro für die Fläche, die dem Reslwirt Matthias Warter gehört und schon seit Jahren von der Gemeinde als Parkfläche angemietet wird. Bürgermeister Thomas Oberreiter dazu: „€ 820,- pro m ist zugegeben ein hoher Preis, aber wir mussten diese Fläche gegenüber dem Bergbahnen-Gebäude für die Öffentlichkeit sichern. So wird verhindert, dass eines der letzten zentralen und unbebauten Grundstücke Flachaus von auswärtigen Interessenten gekauft werden kann. Egal, was in Zukunft darauf gebaut wird, es soll damit die Parksituation in Flachau verbessert werden und außerdem wollen wir einfach die Verwendung des wertvollen Grundstücks selbst in der Hand haben.“ Konkrete Pläne für die Verwendung des Grundstücks gibt es bislang noch keine. Weiterhin soll die Fläche als Parkplatz und für Veranstaltungen Verwendung finden. „Mögliche Ideen, wie etwa ein Parkhaus oder eine Tiefgarage mit Geschäftsflächen, gibt es viele. Wir verschließen uns auch nicht vor guten Projekten, die an die Gemeinde herangetragen werden“, ergänzt Bürgermeister Oberreiter. Der Kauf, der ein Darlehen von 1,5 Millionen Euro nötig macht, wird vom Bürgermeister als eine Investition in die Zukunft gesehen: „Immobilien verlieren ihren Wert nicht!“

Eva-Maria Nagl