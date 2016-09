Gemeindeamt wird verkauft, das Straßennetz kategorisiert

SCHLADMING Gemeinderat beschloss den Verkauf des ehemaligen Gemeindeamtes Pichl, die Kategorisierung der Straßen im gesamten Gemeindegebiet, den Bau von zwei Haltebuchten im Bereich Ramsauerstraße und die Resolution Kleinwasserkraft Österreich.

Thomas Buchsteiner, Geschäftsführer der FDT GmbH (facade design technology) will das ehemalige Gemeindeamt in Pichl kaufen, dieses selbst als Firmenstandort nutzen und noch weitere kleine Firmen nach Schladming holen. Der erste Schritt ist bereits gemacht. Bei der vergangenen Gemeinderatssitzung wurde der Verkauf der Liegenschaft mit Gebäude beschlossen, vorbehaltlich des Vorverkaufsrechtes der Familie Steiner und mit der Auflage eines 15-jährigen Rückkaufrechtes seitens der Gemeinde. „Wenn alles nach Plan verläuft, habe ich an diesem Standort viel vor“, zeigt sich Buchsteiner zuversichtlich.

Kategorisierung