Gemeinsam wieder „selbstbestimmt und kreativ“

ENNSPONGAU Eine Kursreihe in Altenmarkt und Radstadt fördert die Selbstständigkeit und Lebensqualität im Alter.

Geistig und körperlich aktiv zu bleiben, ist für Senioren ein Schlüssel zu mehr Lebensqualität. Um Menschen ab einem Alter von 60 Jahren dabei zu unterstützen, läuft im Salzburger Bildungswerk nun bereits seit fast 15 Jahren die Kursreihe „Selbstbestimmt und kreativ“. Das große Ziel findet sich dabei bereits im Namen: möglichst lange das eigene Leben selbstständig genießen zu können. Rund 400 Menschen nehmen jährlich an der zehnteiligen Kursreihe teil, bei der Übungen für Gedächtnis, Konzentration, Mobilität und Kreativität im Zentrum stehen. Gemeinsames Lernen in einer anregenden Umgebung ist ein Schlüsselprinzip des Kursangebots, das in der Stadt und in vielen Landgemeinden diesen Herbst auf ein Neues startet. Entspannung und Spaß sind dabei ebenso wichtig wie eine wertschätzende Atmosphäre.

… mehr lesen Sie in der aktuellen Ausgabe am Mittwoch, 11. Oktober 2017!