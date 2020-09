Gemeinschaftliche Lösungen

HAUS IM ENNSTAL Eine Gemeinderatssitzung, in der alle Teilnehmer Gehör finden,

begeisterte die Hauser Bürger vergangene Woche.

Bürgermeister Knapp will weiterhin jeden Interessierten in die Gemeindepolitik einbeziehen.

Ende August fand die erste Gemeinderatssitzung mit Bgm. Stefan Knapp im Pausensaal der Schule statt. Erstaunlich viele Hauser Bürger waren gekommen, um persönlich an der Sitzung teilzunehmen. Es herrschte eine gute und ruhige Stimmung, da Bgm. Knapp alle Anwesenden von Anfang an herzlich willkommen geheißen und sehr gut in die Gespräche und Abstimmungen einbezogen hat. „Egal, welcher Partei jemand angehörig ist – ich möchte jeden in diese Sitzungsgespräche einbinden“, meinte der neue Bürgermeister bereits bei der Begrüßung. So herrschte eine ganz andere Kommunikationsebene bei dieser ersten Gemeinderatssitzung, als bei den Sitzungen zuvor, die oft lautstark vonstatten gingen.

