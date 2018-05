Gerechtigkeit muss sein

LIEZEN Vergangene Woche präsentierten AK-Präsident Josef Pesserl, AK-Direktor Wolfgang Bartosch und Außenstellenleiterin Petra Kupfner die Leistungsbilanz der Arbeiterkammer für das Jahr 2017. Und die Zahlen können sich sehen lassen: rund 59 Millionen Euro hat die AK Steiermark in Arbeitsrechts-, Sozialrechts-, Insolvenzrechts- und Konsumentenschutzangelegenheiten für ihre Mitglieder erstritten.

„Einen wesentlichen Beitrag zu dieser Erfolgsbilanz lieferten dabei die 13 AK-Außenstellen. So entfielen von den rund 12,3 Millionen Euro, die die AK steiermarkweit in ihrer ‚Kernkompetenz‘ Arbeitsrecht für ihre Mitglieder herausholte, rund 5,15 Millionen Euro auf die Außenstellen“, so AK-Direktor Wolfgang Bartosch. Er ist überzeugt, würde es diese Einrichtungen in den einzelnen Ortschaften nicht geben, würden die Arbeiter ihren Weg auch nicht in die AK finden.

