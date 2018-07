Geschmackvolle Sommer-Dekoration ganz leicht selbst gemacht

Wir lieben den Sommer! Endlich kann man wieder den ganzen Tag draußen verbringen und sich Zuhause unter dem Sonnenschirm wie im Urlaub fühlen. Und auch in den eigenen vier Wänden, die in der warmen Jahreszeit von der Sonne besonders hell erleuchtet werden, sollte sich dieses luftige, leichte Flair widerspiegeln.

Die Floristin Isabella Wimmler aus Liezen zeigt vor, wie man mit Naturmaterialien eine außergewöhnliche, unkomplizierte und sehr variable Sommer-Deko mit großer Wirkung herstellen kann, die sowohl für den Innen- aber auch für den Außenbereich geeignet ist.

„Die Natur bringt von allen Dingen oft die schönsten hervor. Deshalb ist sie auch meine Inspirationsquelle, um besondere Kreationen für besondere Anlässe zu schaffen“, so die Expertin, die vor einem Jahr mit „bellawi Naturfloristik“ den Schritt in die Selbstständigkeit wagte und sich dabei auf Blumenarrangements und Gestecke aus natürlichen Materialien spezialisierte. Das „Werkzeug“ für ihre Arbeit findet Isabella größtenteils im Wald neben ihrem Haus, am Ufer der Enns oder an Teichen. Hilfsmittel wie Holzscheiben, Kerzen, Nägel und Rex-Gläser sind im Fachhandel erhältlich.

