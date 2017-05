Gesund dank Hypnose?

Spätestens seit dem Mentalist ist Hypnose zu einem wahren Hype geworden und fasziniert Menschen nach wie vor aufgrund unerklärlicher und magischer Vorgänge. Doch was ist dran, wenn es darum geht, seine Gesundheit mittels Hypnose zu verbessern?

Er lässt sein Publikum gackern wie Hühner oder macht einen Durchschnittsbürger zum Opernstar – ein Hypnotiseur oder auch Magier ist in der Lage, sein Gegenüber in Trance zu versetzen und lässt es dabei die absurdesten Dinge tun. Mit Hypnose soll es auch möglich sein, rauchfrei zu werden, mühelos ein paar Kilo zu verlieren oder sämtliche Ängste zu besiegen. Doch ist die Hypnose auch in Sachen Gesundheit derart erfolgreich einsetzbar? „Die medizinische oder therapeutische Hypnose wird oft mit der in den Medien präsenten Bühnen- oder Show-Hypnose verwechselt. Dabei haben beide nichts miteinander gemein. Während die moderne klinische Hypnose als Mittel ganzheitlich orientierter psychosomatischer bzw. psychotherapeutischer Behandlung dient, geht es bei der Bühnenversion um einfachste Tricks zur Erzielung oberflächlicher Effekte“, weiß Martina Krenn, Hypnotiseurin und Dipl. Lebens- und Sozialberaterin in Ausbildung unter Supervision aus Eben im Pongau.

