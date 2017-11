Gesunde Gemeinde – Vernetzungstreffen Innergebirg

PONGAU 43 „Gesunde Gemeinden” treffen sich zum Erfahrungsaustausch und um gemeinsam neue Maßnahmen für gesundheitsförderliche Aktivitäten in der Region zu planen.

Vor Kurzem fand das jährliche Vernetzungstreffen der „Gesunden Gemeinden” aus dem Pinzgau, Pongau und Lungau statt. Das von AVOS Prävention und Gesundheitsförderung organisierte Zusammentreffen wurde heuer in der Gemeinde Kaprun abgehalten, die erst in diesem Jahr für ihre gesundheitsförderlichen Aktivitäten vom Land Salzburg und AVOS mit der Ortstafel „Gesunde Gemeinde“ ausgezeichnet wurde. Der Einladung folgten Vertreter aus den teilnehmenden Gemeinden. Zu den „Gesunden Gemeinden” aus dem Pongau zählen mittlerweile Bischofshofen, Eben, Filzmoos, Mühlbach am Hochkönig, Radstadt, St. Veit, Werfen, Werfenweng und Pfarrwerfen. Das Ziel dieser Initiative, die heuer ihr 25-jähriges Bestehen feiert, ist es, Gesundheit zum Menschen zu bringen. „Gesundheit ist kein abstraktes Ziel, sondern wird im Alltag und dort, wo wir leben, arbeiten und unsere Freizeit verbringen, hergestellt und aufrechterhalten. Ein ganz wertvoller und wesentlicher Partner bei der Schaffung der entsprechenden Rahmenbedingungen sind Salzburgs ‚Gesunde Gemeinden’”, so Gesundheits- und Spitalsreferent Landeshauptmann-Stellvertreter Christian Stöckl zur Philosophie der „Gesunde Gemeinden”.

