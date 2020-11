Gesunde Weihnachtskekse

Mit hoher Wahrscheinlichkeit backen im zweiten Lockdown viele Leute ihre Weihnachtskekse selber. Endlich hat man Zeit, die Vanillekipferl, Kokosbusserl und den Lebkuchen ins eigene Backrohr zu schieben. Dabei sollte man nicht auf eine gesunde Ernährung und ausgewogene Rezepte vergessen. Immerhin hat man nun auch ausreichend Zeit, um Neues in der Küche auszuprobieren. Wie die Weihnachtskekse zur gesunden Köstlichkeit werden, weiß eine Ernährungsexpertin aus der Region.

Weihnachten rückt immer näher – selbst der aktuelle Lockdown kann nicht an den bevorstehenden Feierlichkeiten rütteln. Nachdem auch der erste Adventsonntag kaum ohne Kekse gefeiert werden will, macht man sich in vielen Haushalten bereits jetzt startklar für die Backsaison. Der erste Lockdown stand noch ganz unter dem Motto: „Endlich Zeit, um selber Brot zu backen“ und sorgte damit für ausverkaufte Germ in den Supermärkten.

