Globale Erwärmung – eine unbequeme Wahrheit

Viele empfinden den Herbst als die schönste Zeit des Jahres. Die Wälder präsentieren sich in all ihrer Farbenpracht, die Temperaturen sind meist angenehm warm, Kürbisse haben Hochsaison und die Kinder freuen sich über das Kastanien sammeln. Abends kann man sich gemütlich auf seine Couch kuscheln, sich in seine Lieblingsdecke einhüllen und bei einer Tasse Tee oder Kakao ein gutes Buch lesen.

Während der Frühling immer früher beginnt und der Winter mit weniger Härte kommt, ist im Herbst noch kein signifikanter Trend in eine Richtung zu beobachten. Trotzdem – bereits seit Mitte des 20. Jahrhunderts finden Veränderungen des Klimasystems statt, die in den zurückliegenden Jahrtausenden noch nie auftraten. Die Folgen in Umwelt und Gesellschaft werden zunehmend spürbar und was lange Zeit verharmlost und verdrängt wurde, fordert mittlerweile auch in unseren Breitengraden sein Tribut. So ist etwa die Unwetterkatastrophe, die sich im Sommer im Bezirk ereignet hat, nicht nur bei den betroffenen Bewohnern noch in den Köpfen verankert.

… mehr lesen Sie in der aktuellen Ausgabe am Mittwoch, 20. September 2017!