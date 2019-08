Golfclub Radstadt brillant

Auf eine grandiose Saison darf man beim Golfclub Radstadt bislang zurückblicken. In allen Alterskategorien läuft es gegenwärtig wunschgemäß und teilweise sogar besser als erhofft.

Phantastisch präsentiert sich vor allem Anna Neumayer, die derzeit Turniere in England bestreitet. Die erst 14-jährige Radstädterin, Mitglied des ÖGV-Kaders, spielt bereits in der Klasse

U 15//16 und ist dort klar die Nummer eins in Österreich. Daher war auch ihre Enttäuschung groß, als sie kürzlich bei den bundesweiten Nachwuchsmeisterschaften in Himberg im Bezirk Bruck/Leitha (Niederösterreich) lediglich Dritte wurde.

… mehr lesen Sie in der aktuellen Ausgabe am Mittwoch, dem 14. August 2019!