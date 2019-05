Golfen für den guten Zweck

GRÖBMING/HAUS Der Verein „MsG-Mitterberg veranstaltete am Samstag bereits zum zweiten Mal das „Dachstein Tauern Golf Charity-Turnier“ am Platz des Golf- & Country Clubs in Haus, dessen Erlös drei Familien zugutekommt.

Unerwartet schlägt oft das Schicksal zu und bringt neben seelischem Leid auch finanzielle Not. Um davon betroffenen Familien zu helfen, entstand die Idee, den gemeinnützigen Verein MsG-Mitterberg (Mir san Golfer) zu gründen und mit einem Charity-Golfturnier Geld zu sammeln. Mithilfe zahlreicher Sponsoren aus der Wirtschaft und Spenden von Institutionen und Einzelpersonen konnten im Vorjahr jeweils fast € 5.000,- an drei Familien vergeben werden. In diesem Jahr war auch die Organisation „Licht ins Dunkel“ mit an Bord und sogar dem ORF war die Veranstaltung ein Teil seiner Sendezeit wert.

