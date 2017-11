Grandiose Bilanz von Matthias Schwab

Österreich, Frankreich, Schottland, Tschechien, Italien, Finnland, Irland, Norwegen, Kasachstan, Spanien, China, Vereinigte Arabische Emirate und Oman – nicht die Aufzählung eines Weltenbummlers, der diese Länder innerhalb mehrerer Jahre bereist hat, sondern „Arbeitsstätten“ des Rohrmooser Golfprofis Matthias Schwab im letzten halben Jahr. 17 Turniere hat der seit vergangenem Juni als Berufssportler tätige Ennstaler, der am 9. Dezember 23 Jahre alt wird und sich als glühender Fan des deutschen Bundesliga-Fußballklubs RB Leipzig deklariert, in seiner jungen Profikarriere schon gespielt. Und das mit einer Bilanz, die wohl ihresgleichen sucht: nicht ein einziges Mal wurde der Cut verfehlt, Schwab war immer in den „Preisgeld-Rängen“, zwei siebente und zwei achte Plätze stehen ganz oben auf der Erfolgsliste. Gegenwärtig spielt der Hoffnungsträger Nummer eins des österreichischen Golfsports in Tarragona im Süden Kataloniens (Spanien) um ein Ticket für die European Tour 2018, die höchste „Liga“ im europäischen Golfsport und auch dementsprechend dotiert. Für die Challenge Tour (eine Stufe tiefer) ist er aufgrund seiner grandiosen Leistungen in den letzten Monaten ohnehin längst qualifiziert.

Franz Mayer