Die siebente Auflage der „Grimming-Gesäuse Classic“, einem Motorsport-Bewerb für Oldtimer, brachte die beachtenswerte Zahl von 90 Boliden an den Start.

Ein eindeutiges Indiz, dass diese mittlerweile wirklich schon zum Klassiker gewordene zweitägige Automobil-Veranstaltung einen der absoluten Höhepunkte im sportlichen Jahresablauf im Bezirk Liezen und darüber hinaus darstellt. Dass tausende Motorsport-Fans diesem Ereignis am Straßenrand ihre Huld erwiesen, unterstreicht noch die Wichtigkeit solcher außergewöhnlicher Events. Schon beim Start in Liezen drängten sich die Fans, um einen Blick auf die sündteuren Gefährte mit großer Vergangenheit zu erheischen. Dann ging es durch das Gesäuse und das Salzatal nach Mariazell, die Fahrt durch die wildromantische Natur im Nordosten der Steiermark ist ja nicht zuletzt ein Grund, dass sich diese „Rallye“ so großer Beliebtheit bei den Piloten und ihrem Gefolge erfreut. Die Fahrzeugpräsentation vor der Basilika zog erneut die Massen an, ein Besuch der sakralen Stätte stand bei vielen Teilnehmern ebenso am Programm wie das abschließende Grillfest in Rottenmann nach zwölf Wertungsprüfungen und 250 Kilometern als Zielvorgabe des ersten Tages.

… mehr lesen Sie in der aktuellen Ausgabe am Mittwoch, 23. August 2017!