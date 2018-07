Gröbming lädt zur Ennstal-Classic

GRÖBMING Von Mittwoch bis Samstag ist Gröbming wieder das Zentrum der Ennstal-Classic, die bereits zu einem Kult-Event geworden ist.

Autofahren wie vor 50 Jahren, Oldtimer, die oft älter sind als ihre Fahrer und ein sportlicher Wettbewerb, das sind die Zutaten für die Ennstal-Classic, die 1993 Premiere hatte. In den nächsten Tagen werden die alten Fahrzeuge wieder viele Kilometer zurücklegen. Am Donnerstag geht es nach dem Start in Gröbming zum Salzburgring, über den Koppenpass nach Bad Mitterndorf, über Pürgg nach Öblarn und zur Zieleinfahrt in die Schladminger Fußgängerzone. Freitag matchen sich die Oldtimer bei der Bergwertung am Stoderzinken und brechen im Anschluss auf nach Spittal, Steyr sowie Lunz am See und fahren über Rottenmann und Aigen nach Niederöblarn, wo um 16 Uhr der Racecar Showrun stattfindet. Danach geht es wieder Richtung Gröbming, wo sie gegen 19.40 Uhr erwartet werden. Am Samstag, dem 21. Juli, steht der „Grand Prix Gröbming“ am Programm. Als offizielles Ende der Veranstaltung wird um 13 Uhr die „Flower Ceremony“ an der Startrampe abgehalten.

