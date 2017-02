Gröbminger Schüler backen Herzen für Special Olympics-Teilnehmer

GRÖBMING Unter dem Motto „Heartbeat for the world“ finden von 14. bis 25. März die Special Olympics World Winter Games für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung statt. „Unseren Schülern ist es ein großes Anliegen, diese besonderen Athleten sowie Trainer aus 110 Nationen mit echt steirischen Lebkuchenherzen zu begrüßen“, so Josefa Elisabeth Gieselbrecht, Direktorin der Fachschule Gröbming. So haben die Schüler 25 Kilogramm Mehl zu 300 Stück Lebkuchenherzen verarbeitet und in Handarbeit liebevoll verziert. „Wir wünschen allen Athleten erfolgreiche World Winter Games und drücken selbstverständlich allen Sportlern die Daumen“, ergänzt Gieselbrecht.