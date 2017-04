Großartige Saisonbilanz des SC Radstadt

Eine grandiose Bilanz darf man nach Ende der Wintersport-Saison beim Skiclub Radstadt ziehen.

Von den beiden internationalen Aushängeschildern Hannes Reichelt und Teresa Stadlober bis hin zu den Jüngsten wie Florian Neumayer, der den Gesamtsieg im Landeskindercup U 11 davontragen durfte, gab es Triumphe sonder Zahl. So gelang der Langläuferin Teresa Stadlober heuer der Vorstoß in den engsten Kreis der Weltelite und national der Österreichische Meistertitel über 15 Kilometer im Freien Stil sowie der Vize-Staatsmeistertitel im Sprintbewerb. Hannes Reichelt feierte nach einer durchwachsenen Saison im letzten SuperG der Saison seinen 13. Weltcupsieg und wurde damit noch Zweiter in der Disziplinen-Wertung. Zuvor schon hatte er im Jänner die Weltcup-Abfahrt in Garmisch/Partenkirchen gewonnen. Schließlich krönte er sich auch noch zum Österreichischen Abfahrtsmeister.

Weitere internationale Großtaten

Christopher Neumayer gewann bei den offenen Schweizer Meisterschaften den Abfahrtslauf und wurde bei den Österreichischen Meisterschaften Dritter im SuperG. Platz drei holte er sich auch im SuperG bei den Deutschen Meisterschaften und bei der FIS-Abfahrt in Davos. Auch einen FIS-SuperG in Hinterglemm beendete er siegreich. Christoph Schneider zeigte am Saisonende des Paraski-Weltcups mit vier Podestplätzen in acht Rennen groß auf, wurde zudem Staatsmeister im Slalom und Vize-Meister im Riesenslalom.

Top-Plätze in Staatsmeisterschaft

Der Langläufer Luis Stadl-ober wurde Staatsmeister im Sprint und Dritter im Freien Stil, seine Vereinskollegin Anna Seebacher holte jeweils Platz drei im Sprint und Freistil. Auch im Nachwuchsbereich glänzte der SC Radstadt bei vielen Großveranstaltungen. So konnte Christina Pichler bei den Österreichischen Schülermeisterschaften in der Klasse U 14 Bronze im SuperG erobern und wurde Zweite der Gesamtwertung des Salzburger Landescups, in dem Alex Preussler in der Kategorie U 18 Dritter wurde. Gesamtsieger im Masters-Landescup wurde Christoph Passrugger in seiner Altersklasse. Auf Vereinsebene brillierten die Radstädter mit dem Gesamtsieg im Landes-Kindercup, den man sich mit 1635 Punkten vor dem USC Mariapfarr sichern konnte, wobei es 324 Zähler Vorsprung gab. Ebenfalls die Vereinswertung konnte man im Landescup in der Klasse Kinder/Schüler/Jugend gewinnen, hier distanzierte man mit 3551 Punkten Vorsprung den SC Bischofshofen als Zweiten um 172 Points.

Phantastisches Resümee

Somit darf der Präsident des SC Radstadt, German Baueregger, mit stolzgeschwellter Brust folgendes Resümee ziehen: ein Weltcupsieg, fünf nationale Meistertitel, sieben Staatsmeistermedaillen, Sieg bei FIS-Super G, dritter Platz bei FIS-Abfahrt, dritter Platz Österr. Schülermeisterschaften, Landescupgesamtsieg (Kinder), Landescup-Gesamtsieg Altersklasse, zweiter Platz im Landescup (Schüler), dritter Platz im Landescup (U 18), Landescupgesamtsieg Vereinswertung im Kindercup sowie den Landescup-Gesamtsieg Kinder/Schüler/Jugend.

Franz Mayer