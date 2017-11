„G’schichtln aus mein Leben“

SCHLADMING Am Freitagabend gab es wieder ein unterhaltsames „Zsommkemma“ im Klang-Film-Theater, bei dem die Asinger Miazl mit humorvollen G’schichtln aus ihrem Leben die Besucher bestens unterhielt.

„Vorstellen brauche ich die Miazl nicht mehr, die kennt ihr ja eh schon alle“, meinte Norbert Linder vom Verein der Freunde des Klang-Film-Theaters am Anfang der Lesung, denn Maria Schütter, die bekannte Mundartdichterin vom Asingerhof am Fastenberg, ist mit der Bühne im alten Kino schon bestens vertraut. Bevor sie aus ihren Büchern „Dirndl-g’-wond & Lederhosen“, „Niedag‘schriebn“ und „A bissl wos“ ausgewählte Gedichte zum Besten gab, erzählte sie ein wenig aus ihrem Leben. „Enta is höchstens a Hausierer oder a Viechhondler zu uns auf den Asingerhof hinauf gekommen. Oder a Finanzer, wonn’s zum Brenna (Steuern zahlen) war“, erinnerte sie sich.

„Einkaufen hamma nit recht oft brauchen, weil mir eh ois söwa g’habt habn.“ Ihr Leben war von harter Arbeit geprägt und doch blickt sie in ihren Mundartgedichten mit viel Humor auf die vergangenen Zeiten zurück, etwa wie sie mit Gästen eine kräftezehrende Tour zum Guttenberghaus und auf die Scheichenspitz unternommen hatte oder als ihr die zwei Goassböcke fast die ganzen Blumen auffraßen. Musikalisch begleitet wurde sie von der Gruppe „Die ehrenwerte Landpartie“. Gegründet im Jahr 2014 spielt die Musikgruppe seit heuer in neuer Formation mit Marlies Maier an der Klarinette, Andi Fischbacher an der Steirischen Harmonika und Clemens Peyrer an der Gitarre. Ihr Repertoire reicht von der traditionellen bis hin zur modernen Volksmusik, für die Lesung machten sie eine musikalische Reise durch verschiedene Länder.

… mehr lesen Sie in der aktuellen Ausgabe am Mittwoch, den 22. November 2017!