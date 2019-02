Harter Winter für Wild und Jäger

Wildtiere haben verschiedenste Überlebensstrategien für strenge Winter. Doch bei den aktuellen Schneehöhen und der eisigen Kälte ist die Lage derzeit absolut dramatisch. Wenn auch noch die Fütterung unmöglich wird, sind viele Tiere dem Tod geweiht.

Viele Tage lang hörte man in den Medien nur vom Schneechaos, der Lawinengefahr und den Tourismus-orten, die aufgrund der Wetterlage mit finanziellen Schäden in Millionenhöhe konfrontiert sind. Dazwischen sickerten Meldungen über Jäger durch, die in ihren Hütten geblieben sind und sich einschneien lassen haben, damit sie das Wild vor Ort weiter füttern können. Und natürlich sorgte der Abwurf von Heuballen von Helikoptern im Bereich von Fütterungen für Schlagzeilen. Dabei spielen sich diesen Winter in vielen Wäldern dramatische Szenen ab: Die Schneemassen und die Lawinengefahr machen es vielerorts unmöglich, das ohnehin knappe Nahrungsangebot der Tiere durch gezielte Fütterungen zu ergänzen. Das Resultat: Viele Tiere werden in den kommenden Wochen verhungern.