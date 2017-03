Hauptplatz soll Kommunikationszentrum werden

SCHLADMING In den nächsten zwei bis vier Jahren wird der Schladminger Hauptplatz neu gestaltet. Ein Projekthandbuch gibt es bereits. Jetzt wird das Planungsteam zusammengestellt, im Herbst mit den Arbeiten begonnen.

Der Schladminger Hauptplatz ist in die Jahre gekommen. Viele Pflastersteine wackeln, sind gebrochen oder beschädigt, die Technik und Beleuchtung nicht mehr zeitgemäß und überhaupt: Dieses Zentrum passt auch optisch nicht mehr zur restlichen, modernen WM-Stadt. „Vor ungefähr 25 Jahren ist dieser Hauptplatz gemacht und seither wenig verändert worden. Es ist an der Zeit, ihn den Standards anzupassen“, sagt auch Manfred Breitfuß, Geschäftsführer des Media-Centers Congress Schladming und Obmann des Wirtschaftsbundes. Nachdem die Erneuerung des Hauptplatzes im Gemeinderat beschlossen wurde, hat er es sich zur Aufgabe gemacht, seine Gedanken, seine Ideen zu Papier zu bringen und ein Projekthandbuch zu initiieren. „Ich sehe mich als Berater, habe sehr viel Erfahrung und weiß, was man bei Veranstaltungen alles braucht. Das Projekthandbuch soll eine Hilfestellung für das Planungsteam sein“, verrät Breitfuß. Dieses wird derzeit gerade zusammengestellt und unter anderem aus Elektro-, Straßen-, Lichtplanern, einem Architekten, einem Beirat, einem Projektkoordinator, einer Bauaufsicht und einem Kontrollausschuss bestehen. „Die Erneuerung des Hauptplatzes ist auf vier Jahre budgetiert, wird aber voraussichtlich nicht so lange dauern“, hofft Breitfuß. Verläuft alles nach Plan, geht es bereits im Herbst dieses Jahres los.

… mehr lesen Sie in der aktuellen Ausgabe am Mittwoch, 1. März 2017!