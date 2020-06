Hautirritation durch Maskenpflicht

Gerade jetzt wenn die Temperaturen steigen, ist eine Schutzmaske das Allerletzte, das wir tragen wollen. Seit zwei Tagen gibt es zwar Lockerungen bei der Maskenpflicht – dennoch wird die Maske auch im bevorstehenden Sommer der treue Begleiter vieler Menschen bleiben. Hautarzt Dr. Christian Seer hat gute Tipps für alle, die bereits jetzt unter Hautirritationen aufgrund des Maskentragens leiden.

Auch wenn seit 15. Juni die Pflicht zum Tragen des Mund-Nase-Schutzes in vielen Bereichen gefallen ist, werden uns die Masken in öffentlichen Verkehrsmitteln, im Gesundheitsbereich, in der Apotheke, beim Friseur, in der Gastronomie und überall, wo der Mindestabstand von einem Meter nicht eingehalten werden kann, noch eine Weile begleiten.

… mehr lesen Sie in der aktuellen Ausgabe am Mittwoch, dem 24. Juni 2020!