Heilender Weihrauch

Wer denkt bei Weihrauch nicht an Weihnachten und an die Heiligen Drei Könige? Weihrauch gehörte neben Myrrhe und Gold zu den Gaben aus dem Morgenland und galt schon in früheren Zeiten als kostbares Geschenk und Therapeutikum.

Wo sonst kaum etwas wächst und eigentlich bei großer Hitze und Trockenheit keine idealen Voraussetzungen für Pflanzen herrschen, da schlägt er seine Wurzeln: der Weihrauchbaum. Er gehört in die Familie der Balsamgewächse, wird bis zu neun Meter hoch und trägt in sich ein besonders Harz. Ganz besonders wohl fühlt sich der stark verzweigte Baum in Indien und auf der Arabischen Halbinsel, im Oman und in Jemen.

… mehr lesen Sie in der aktuellen Ausgabe am Mittwoch, 7. Dezember 2016!