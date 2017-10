Herbstzeit ist Saunazeit

Die Sauna hat wieder Hochsaison – dabei wird kaum eine andere weltweit so beliebte Aktivität derart unterschiedlich zelebriert wie der Saunagang. Es scheint, als hätte jede Nation ihre eigenen Saunaregeln. Was wo als Tabu gilt und wie die Sauna zur Wohltat für Körper, Geist und Seele wird …

In Finnland war sie einst das haus­eigene Geburtszimmer, in Russland schließen Geschäftspartner beim Schwitzen besonders wichtige Ver­träge ab und in Österreich sowie Deutschland gilt das Flüstergebot. Wenn sich die unterschiedlichen Nationen in der Sauna treffen, kann dies schon mal für Verwirrung oder gar Empörung sorgen. Wer im Ur­laub richtig saunieren will, der sollte die landesüblichen Regeln und Ta­buzonen kennen. Dann kommt es auch in heimischen Saunalandschaf­ten nicht zu Diskussionen mit ande­ren Gästen aus aller Welt. Wichtig dabei ist es zu wissen, dass die Rus­sen in der Sauna gerne laut über die Geschäfte plaudern, die Italiener in Badebekleidung saunieren und Deutsche als auch Österreicher komplett nackt in die Schwitzkiste steigen und dabei auf Ruhe hoffen. Gerade die Bekleidungsfrage sorgt oft für Probleme: „Textilfrei“ heißt in unserem Breitenkreis jedenfalls „ganz nackt“. Das einzige, das er­laubt ist, sind Badeschuhe. Die Slo­wenen tauchen dabei meist ohne Badelatschen auf. Für Franzosen und Italiener, die eigentlich als die Weltmeister der Erotik gelten, kommt es nicht in Frage, sich öf­fentlich komplett nackig zu machen. Und selbst in Finnland, dem Heimat­land der Sauna, sind die meisten öf­fentlichen Saunen nur mit Badebe­kleidung betretbar.

… mehr lesen Sie in der aktuellen Ausgabe am Mittwoch, 4. Oktober 2017!