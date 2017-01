„Hinter den Kulissen“ im Skigebiet monte popolo Eben

EBEN IM PONGAU Interessante Informationen zu Pistengeräten, Beschneiung und Seilbahntechnik gibt es an der Mittelstation des monte popolo.

Einen Blick in ein Pistengerät werfen? Selbst auf einem Skidoo Platz nehmen oder erfahren wie eine Schneekanone funktioniert? An der Mittelstation des monte popolo in Eben ist das alles kein Problem. Bei „Hinter den Kulissen“ erfuhren bereits vergangene Woche die ersten Besucher alles rund um den Betrieb eines Skiliftes. Mitarbeiter der Bergbahnen erklärten Groß und Klein die Möglichkeiten eines modernen Pistengerätes. Herbert Baldauf, Mitarbeiter in Eben: „Ein Pistengerät ist mittlerweile ein Hightech-Gerät. Mittels GPS kann die Schneehöhe gemessen werden, es gibt automatische Geschwindigkeitsregelungen oder auch Fräsenfeineinstellungen – und das alles mittels Bildschirm und Joy-Stick im Fahrerhaus. So begeistern unsere Erklärungen nicht nur die kleinen, sondern auch ganz besonders die großen Besucher.“

