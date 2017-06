Hochzeitsfotografie: Was es zu beachten gilt

Es ist für viele der schönste Tag im Leben: die eigene Hochzeit soll ein unvergessliches Ereignis werden. Damit die Erinnerungen an einen besonderen Tag ebenso in Bildern richtig fest-gehalten werden, gilt es einiges zu beachten. Fotografin Silvia Bareiner aus Altenmarkt gibt dazu Tipps und wichtige Hinweise

Die Hochzeitssaison hat seit einigen Wochen begonnen. Manche in der Region sind frisch verheiratet und vielen steht der große Tag in Kürze bevor. Andere wiederum beginnen jetzt schon mit der Planung für die Hochzeit im kommenden Jahr. Laut Umfragen nehmen sich Brautpaare mittlerweile bis zu zwei Jahre Zeit, die eigene Hochzeit zu planen. Und der schönste Tag im Leben will gut geplant sein: Angefangen beim Kleid über die Location bis hin zu den Ringen gibt es vieles zu bedenken. Worauf man auf keinen Fall vergessen darf, ist für Fotoaufnahmen zu sorgen. Damit Erinnerungen nicht nur festgehalten werden, sondern auch Jahre danach noch zu Tränen rühren, gibt es ein paar Dinge zu beachten. „Den passenden Hochzeitsfotografen muss man sich auf alle Fälle früh genug organisieren. Wer erst in den letzten Wochen vor der Hochzeit auf Suche geht, der muss oftmals lange suchen. Gefragte Hochzeitsfotografen sind häufig zwei Jahre im Voraus gebucht und wie bekannt ist, sind ebenso die beliebten Termine für das Standesamt und eine kirchliche Hochzeit in den Frühjahrsmonaten besonders stark nachgefragt“, weiß Silvia Bareiner. Aus Erfahrung sprechen da auch bereits verheiratete Paare: Kirche, Standesamt, Gastronomie und Fotograf sind an bestimmten Tagen schon belegt und stellen all jene vor Herausforderungen, die sich nicht rechtzeitig darum kümmern.

… mehr lesen Sie in der aktuellen Ausgabe am Donnerstag, 8. Juni 2017!