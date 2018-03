Hochzeitstrends 2018

Der Frühling kommt in großen Schritten – und mit ihm die Hochsaison der Heiratswilligen. Welche Hochzeitstrends es dieses Jahr gibt, verraten Experten aus der Region.

Ein Hochzeitstrend, den man schon 2017 beobachten konnte, bleibt auch in diesem Jahr erhalten: Nachhaltigkeit ist beim Heiraten immer noch im Fokus. Viele Brautpaare wollen naturbelassen, regional und saisonal feiern. Außerdem nimmt der Trend zur Hochzeit im eigenen Haus bzw. Garten deutlich zu. Ebenso soll das Hochzeitsmenü aus regionalen und saisonalen Produkten kreiert werden. Der Trend „Nachhaltigkeit“ beeinflusst auch den Blumenschmuck auf Hochzeiten in diesem Jahr. Karl Thiel von der Gärtnerei Thiel in Öblarn meint zu diesem Thema: „Bei uns im Geschäft haben sich einige Trends für die diesjährige Hochzeitssaison herauskristallisiert. In der Hochzeitsbinderei geht man immer mehr in Richtung Naturmaterialien wie z.B. Beeren, Früchte oder Zweige. Die Gestaltung selbst lehnt an den Vintage-Style an, das heißt, der klassische Tischschmuck in Steckschaum und Schalen wird kaum mehr verwendet.

… mehr lesen Sie in der aktuellen Ausgabe am Mittwoch, dem 7. März 2018!