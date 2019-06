Hochzeitstrends und -tipps aus der Region

Die Hochzeitssaison ist in vollem Gange! Wir haben uns in der Region umgeschaut und einige Hochzeitstrends entdeckt. Außerdem gibt es wieder ein paar gute Tipps für unsere Leser!

Momentan vergeht kein Wochenende, an dem nicht irgendwo im Ennstal ein Brautpaar auftaucht. Natürlich gibt es beliebte Hotspots in Sachen Hochzeits-Location, wo sich an einem Samstag gleich mehrere Pärchen das Ja-Wort geben. Und trotzdem konnte man in den letzten Jahren beobachten, dass vor allem die standesamtlichen Trauungen immer häufiger an ungewöhnlichen Orten stattfinden.

… mehr lesen Sie in der aktuellen Ausgabe am Mittwoch, dem 5. Juni 2019!