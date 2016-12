Hoffmann und Co. starten in Saison

Am Stubaier Gletscher traf sich die Elite der österreichischen Skibergsteiger zum letzten Feinschliff vor Saisonbeginn.

Fünf umfangreiche und effiziente Trainingslager in den letzten Monaten sollten bereits die Basis gelegt haben, an die Erfolge der letzten Jahre anzuknüpfen oder diese sogar noch zu steigern. 13 Männer und vier Frauen gehören dem Nationalkader an, der sich in Nationalmannschaft (vier Herren), B- (zwei Damen und ein Herr) und C-Kader (zwei Männer und eine Frau) sowie eine Trainingsgruppe Senior gliedert. Letztere besteht aus sechs Männern und einer Dame, die von der Leistung her die Qualifikation für den Kader erfüllen, aber aus verschiedenen privaten Gründen nur begrenzt Weltcuprennen bestreiten.

… mehr lesen Sie in der aktuellen Ausgabe am Mittwoch, 14. Dezember 2016!