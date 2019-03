Holz – ein regionaler und ökologischer Baustoff

SCHLADMING „Holz on tour“ macht Station in Schladming, bis 19. März sind am Hauptplatz 20 ausgewählte Projekte einer Wanderausstellung zu sehen.

Die Steiermark ist nicht nur als Waldland weit über die Grenzen hinaus bekannt, sondern setzt auch in Sachen Holzbau Maßstäbe und ist in der Entwicklung federführend in Europa. Vor 20 Jahren gründete eine Gruppe engagierter Zimmereibetriebe das Holzbaumarketing „besser mit Holz!“, seither wird in Zusammenarbeit mit der Innung im Zweijahresintervall in verschiedenen Kategorien der Steirische Holzbaupreis vergeben.

